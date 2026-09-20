ISNA: Pezeşkianı ABŞ səfərində müşayiət etməli olan jurnalistlərə viza verilməyib
Region
- 20 sentyabr, 2026
- 16:03
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian yaxın günlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasında iştirak etmək və nitq söyləmək məqsədilə ABŞ-nin Nyu-York şəhərinə səfər edəcək.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, Pezeşkian BMT Baş Assambleyasındakı çıxışı ilə yanaşı, sammit çərçivəsində bəzi ölkələrin dövlət başçıları və rəsmi şəxsləri ilə görüşlər keçirib müzakirələr aparacaq.
İSNA müxbirinin məlumatına əsasən, bu il prezidenti müşayiət etməli olan media komandasının heç bir üzvünə viza verilməyib.
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