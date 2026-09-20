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    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    ISNA: Pezeşkianı ABŞ səfərində müşayiət etməli olan jurnalistlərə viza verilməyib

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 16:03
    ISNA: Pezeşkianı ABŞ səfərində müşayiət etməli olan jurnalistlərə viza verilməyib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian yaxın günlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasında iştirak etmək və nitq söyləmək məqsədilə ABŞ-nin Nyu-York şəhərinə səfər edəcək.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, Pezeşkian BMT Baş Assambleyasındakı çıxışı ilə yanaşı, sammit çərçivəsində bəzi ölkələrin dövlət başçıları və rəsmi şəxsləri ilə görüşlər keçirib müzakirələr aparacaq.

    İSNA müxbirinin məlumatına əsasən, bu il prezidenti müşayiət etməli olan media komandasının heç bir üzvünə viza verilməyib.

    Məsud Pezeşkian Viza ləğvi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası Jurnalistlər
    ISNA: Журналистам пресс-пула Пезешкиана отказали в визах США

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