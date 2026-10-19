Доля облигаций в активах ГНФАР снизилась до 28,1%

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за год сократил инвестиции в облигации на 17,1%, одновременно увеличив вложения в акции на 23,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда, на 1 января 2026 года объем инвестиций ГНФАР в облигации составил 35 млрд 280,589 млн манатов.

За отчетный период доля облигаций в активах фонда снизилась с 41,5% до 28,1%.

В то же время инвестиции ГНФАР в акции выросли до 27 млрд 954,841 млн манатов. Их доля в активах фонда увеличилась с 22,1% до 22,2%.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.