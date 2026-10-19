Доля облигаций в активах ГНФАР снизилась до 28,1%
Финансы
- 19 октября, 2026
- 17:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за год сократил инвестиции в облигации на 17,1%, одновременно увеличив вложения в акции на 23,1%.
Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда, на 1 января 2026 года объем инвестиций ГНФАР в облигации составил 35 млрд 280,589 млн манатов.
За отчетный период доля облигаций в активах фонда снизилась с 41,5% до 28,1%.
В то же время инвестиции ГНФАР в акции выросли до 27 млрд 954,841 млн манатов. Их доля в активах фонда увеличилась с 22,1% до 22,2%.
Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.
Последние новости
19:06
Видео
БИГ заявила о жестоком избиении молодого канака полицией в ПарижеВнешняя политика
18:59
Фото
В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПАВнешняя политика
18:43
РФ ждет от Ирана подтверждения выкупа земли под железную дорогу Решт – АстараВ регионе
18:28
Фото
Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитацииВнешняя политика
18:27
Азербайджан объявил в розыск 7 проживающих в Турции лиц по делу об экстремистских призывахВнутренняя политика
18:15
В Судане около 80 человек погибли в результате удара БПЛА по автовокзалуДругие страны
18:11
Фото
Азербайджан и ОАЭ обсудили военное сотрудничествоАрмия
18:09
Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027гИнфраструктура
18:07
СП призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об АзербайджанеМедиа