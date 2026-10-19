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    Доля облигаций в активах ГНФАР снизилась до 28,1%

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 17:58
    Доля облигаций в активах ГНФАР снизилась до 28,1%

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за год сократил инвестиции в облигации на 17,1%, одновременно увеличив вложения в акции на 23,1%.

    Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда, на 1 января 2026 года объем инвестиций ГНФАР в облигации составил 35 млрд 280,589 млн манатов.

    За отчетный период доля облигаций в активах фонда снизилась с 41,5% до 28,1%.

    В то же время инвестиции ГНФАР в акции выросли до 27 млрд 954,841 млн манатов. Их доля в активах фонда увеличилась с 22,1% до 22,2%.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    ARDNF istiqrazlara investisiyaları azaldıb, səhmlərə isə artırıb
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