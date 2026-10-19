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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ARDNF istiqrazlara investisiyaları azaldıb, səhmlərə isə artırıb

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:38
    ARDNF istiqrazlara investisiyaları azaldıb, səhmlərə isə artırıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) istiqrazlara investisiyaları 35 milyard 280,589 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 17,1 % azdır.

    İl ərzində ARDNF-in səhmlərə investisiyaları isə 23,1 % artaraq 27 milyard 954,841 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə istiqrazlara investisiyaların Neft Fondunun akltivlərindəki payı 41,5 %-dən 28,1 %-ə düşüb, səhmlərə investisiyaların payı isə 22,1 %-dən 22,2 %-ə yüksəlib.

    Xatırladaq ki, ARDNF ölkə Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fondun əsas vəzifəsi Azərbaycan vətəndaşlarının bugünkü və gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə ölkənin payına düşən neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsindən, habelə qurumun öz fəaliyyətindən əldə olunan gəlir və digər vəsaitin yığılmasını, səmərəli idarə olunmasını təmin etməkdir.

    Maliyyə hesabatı Korporativ istiqrazlar Səhmlər Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
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