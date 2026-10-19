ARDNF istiqrazlara investisiyaları azaldıb, səhmlərə isə artırıb
- 19 oktyabr, 2026
- 17:38
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Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) istiqrazlara investisiyaları 35 milyard 280,589 milyon manat təşkil edib.
"Report" Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 17,1 % azdır.
İl ərzində ARDNF-in səhmlərə investisiyaları isə 23,1 % artaraq 27 milyard 954,841 milyon manata çatıb.
Hesabat dövründə istiqrazlara investisiyaların Neft Fondunun akltivlərindəki payı 41,5 %-dən 28,1 %-ə düşüb, səhmlərə investisiyaların payı isə 22,1 %-dən 22,2 %-ə yüksəlib.
Xatırladaq ki, ARDNF ölkə Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fondun əsas vəzifəsi Azərbaycan vətəndaşlarının bugünkü və gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə ölkənin payına düşən neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsindən, habelə qurumun öz fəaliyyətindən əldə olunan gəlir və digər vəsaitin yığılmasını, səmərəli idarə olunmasını təmin etməkdir.