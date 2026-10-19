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    Денежные средства ГНФАР сократились в 2,4 раза

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 17:57
    Денежные средства ГНФАР сократились в 2,4 раза

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) на 1 января этого года располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере 2 млрд 368,331 млн манатов, что в 2,4 раза меньше, чем на 1 января прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Фонда.

    В течение года доля денежных средств в активах организации снизилась с 5,5 % до 1,9 %.

    Напомним, что ГНФАР был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года. Основная задача Фонда - обеспечение накопления и эффективного управления доходами и другими средствами, получаемыми от разведки и разработки приходящихся на долю страны нефтегазовых ресурсов, а также от собственной деятельности организации, в интересах нынешнего и будущих поколений граждан Азербайджана.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Денежные средства
    ARDNF-in pul vəsaitləri 2 dəfədən çox azalıb
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