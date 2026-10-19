Денежные средства ГНФАР сократились в 2,4 раза

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) на 1 января этого года располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере 2 млрд 368,331 млн манатов, что в 2,4 раза меньше, чем на 1 января прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Фонда.

В течение года доля денежных средств в активах организации снизилась с 5,5 % до 1,9 %.

Напомним, что ГНФАР был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года. Основная задача Фонда - обеспечение накопления и эффективного управления доходами и другими средствами, получаемыми от разведки и разработки приходящихся на долю страны нефтегазовых ресурсов, а также от собственной деятельности организации, в интересах нынешнего и будущих поколений граждан Азербайджана.