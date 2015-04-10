Ислам Каримов вступил в должность президента Узбекистана

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Церемония инаугурации президента Узбекистана Ислама Каримова состоялась cегодня в Ташкенте в ходе совместного заседания верхней (сената) и нижней (законодательной) палат парламента. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в зале заседания присутствовали члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Каримову удостоверение президента Узбекистана.

Затем избранный глава государства, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан". После принесения присяги он выступил с речью.

На прошедших 29 марта президентских выборах за Каримова, выдвинутого кандидатом на этот пост Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическо й партией Узбекистана, проголосовало 90,39% избирателей.

В предвыборной гонке за пост президента участвовали кандидаты от четырех политических партий Узбекистана.