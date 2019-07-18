Генсек: Вопрос об исключении Турции из НАТО в связи с покупкой С-400 не стоит на повестке

"Членство Турции в НАТО и наше сотрудничество глубже и масштабнее вопроса об F-35".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя отказ США поставить Турции истребители F-35.

Выступая на конференции о безопасности в штате Колорадо, генсек НАТО также коснулся поставок российских комплексов С-400: "Я не намерен умалять значимость вопроса, связанного С-400, однако Турция для НАТО намного важнее этих комплексов".

Говоря о значимости Турции для НАТО Столтенберг подчеркнул, что Турция является ключевым звеном в борьбе с ИГИЛ.

Кроме того, отметил генсек НАТО, Турция активно участвует в операциях на Балканах, в Косово и Афганистане. По словам генсека, вопрос об исключении Турции из НАТО не стоит на повестке: "Турция – важный союзник НАТО. Ни один из членов НАТО не выносил данный вопрос на повестку, поскольку мы видим, сколь все взаимосвязаны".