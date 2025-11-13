Иса Габиббейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родство

Центральная Азия стала регионом научного прогресса и открытых идей.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

По его словам, этого удалось достичь благодаря воли политических лидеров.

В свою очередь президент национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли также отметил, что Азербайджан и Центральную Азию связывают вековые традиции и культурные схожести.

"Азербайджан и Центральная Азия построили прочный мост между регионами благодаря выдающимся историческим и культурным личностям, таким как Гянджеви и Навои", - отметил он.

Габиббейли также подчеркнул, что президенты Азербайджана и Узбекистана выстроили отношения основанные на доверии и сотрудничестве.

Глава национальной академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов в своем выступлении отметил, что ЦА - перекресток цивилизации, где переплетаются различные культурные и религиозные традиции.

"Мы должны помнить что наше духовное развитие не только гордость, но и ответственность перед будущими поколениями", - отметил он, подчеркнув, что обмен опытом между учеными станет основой для новых идей и инициатив, направленных на сотрудничество и кооперацию.

Вице-президент национальной академии наук Таджикистана Мухаммаддовуд Саломиён отметил, что народы стран ЦА имеют общие научно культурные и духовные ценности и произведения, что может стать хорошим подспорьем для построения общего будущего.

"Мы должны вернуться к единству, которое было у нас на протяжении тысячелетия", - заключил он.