Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Иса Габиббейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родство

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 12:45
    Иса Габиббейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родство

    Центральная Азия стала регионом научного прогресса и открытых идей.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

    По его словам, этого удалось достичь благодаря воли политических лидеров.

    В свою очередь президент национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли также отметил, что Азербайджан и Центральную Азию связывают вековые традиции и культурные схожести.

    "Азербайджан и Центральная Азия построили прочный мост между регионами благодаря выдающимся историческим и культурным личностям, таким как Гянджеви и Навои", - отметил он.

    Габиббейли также подчеркнул, что президенты Азербайджана и Узбекистана выстроили отношения основанные на доверии и сотрудничестве.

    Глава национальной академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов в своем выступлении отметил, что ЦА - перекресток цивилизации, где переплетаются различные культурные и религиозные традиции.

    "Мы должны помнить что наше духовное развитие не только гордость, но и ответственность перед будущими поколениями", - отметил он, подчеркнув, что обмен опытом между учеными станет основой для новых идей и инициатив, направленных на сотрудничество и кооперацию.

    Вице-президент национальной академии наук Таджикистана Мухаммаддовуд Саломиён отметил, что народы стран ЦА имеют общие научно культурные и духовные ценности и произведения, что может стать хорошим подспорьем для построения общего будущего.

    "Мы должны вернуться к единству, которое было у нас на протяжении тысячелетия", - заключил он.

    Узбекистан Кыргызстан Таджикистан Центральная Азия культура Иса Габиббейли
    İsa Həbibbəyli: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrini çoxəsrlik ənənələr və mədəni oxşarlıq birləşdirir
    Isa Habibbayli: Azerbaijan, Central Asian countries united by centuries-old traditions, cultural kinship

    Последние новости

    13:45
    Фото

    Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР

    Внутренняя политика
    13:40

    Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерство

    Экономика
    13:40

    Запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тонн

    В регионе
    13:35

    В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

    Социальная защита
    13:33

    На поддержку племенного животноводства в Азербайджане направят 17,3 млн манатов

    АПК
    13:31

    В Стамбуле произошло землетрясение

    В регионе
    13:29
    Фото

    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и Бадара

    Внутренняя политика
    13:29

    Меджнун Мамедов: В 2026 году увеличится финансирование борьбы с болезнями животных

    АПК
    13:27

    Полеты самолетов C-130 в Турции приостановлены

    В регионе
    Лента новостей