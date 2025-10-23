IRU и ICCIMA обсудили улучшение пропускной способности погранпунктов Ирана с Азербайджаном

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) совместно с Торгово-промышленной палатой, горнодобывающей и сельскохозяйственной палатой Ирана (ICCIMA) побывали на трех ключевых пограничных переходах Ирана на границе с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report об том говорится в сообщении IRU.

Согласно информации, делегации посетили пункты Базарган (Иран–Турция), Астара (Иран–Азербайджан) и Биласувар (Иран–Азербайджан), расположенные вдоль основных международных транспортных коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад".

В ходе визитов особое внимание было уделено оценке текущей инфраструктуры и таможенных процедур для выявления возможностей по повышению эффективности и безопасности транспортных операций посредством применения международной системы таможенного транзита для автомобильных грузоперевозок (МДП).

По итогам встреч стороны договорились: создать "зеленые коридоры" для перевозок по системе МДП с целью ускорения пересечения границ грузовыми автомобилями; упростить доступ операторов к системе МДП, включая возможность оформления книжек МДП (Carnet TIR) непосредственно на пограничных пунктах; улучшить доступность книжек МДП, сделав Торгово-промышленную палату Ардебиля региональным центром их распространения.