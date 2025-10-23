Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    IRU и ICCIMA обсудили улучшение пропускной способности погранпунктов Ирана с Азербайджаном

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 14:01
    IRU и ICCIMA обсудили улучшение пропускной способности погранпунктов Ирана с Азербайджаном

    Международный союз автомобильного транспорта (IRU) совместно с Торгово-промышленной палатой, горнодобывающей и сельскохозяйственной палатой Ирана (ICCIMA) побывали на трех ключевых пограничных переходах Ирана на границе с Азербайджаном и Турцией.

    Как передает Report об том говорится в сообщении IRU.

    Согласно информации, делегации посетили пункты Базарган (Иран–Турция), Астара (Иран–Азербайджан) и Биласувар (Иран–Азербайджан), расположенные вдоль основных международных транспортных коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад".

    В ходе визитов особое внимание было уделено оценке текущей инфраструктуры и таможенных процедур для выявления возможностей по повышению эффективности и безопасности транспортных операций посредством применения международной системы таможенного транзита для автомобильных грузоперевозок (МДП).

    По итогам встреч стороны договорились: создать "зеленые коридоры" для перевозок по системе МДП с целью ускорения пересечения границ грузовыми автомобилями; упростить доступ операторов к системе МДП, включая возможность оформления книжек МДП (Carnet TIR) непосредственно на пограничных пунктах; улучшить доступность книжек МДП, сделав Торгово-промышленную палату Ардебиля региональным центром их распространения.

    Иран граница IRU ICCIMA

    Последние новости

    14:42

    В 2026 году бюджет Нахчывана может превысить 483 млн манатов

    Финансы
    14:40

    Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%

    Финансы
    14:34

    Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем году

    Финансы
    14:33

    Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%

    Финансы
    14:30

    Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"

    В регионе
    14:27
    Фото

    В Баку представили люстру "Харыбюльбюль"

    Выставки
    14:27

    В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахование

    Финансы
    14:22

    Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%

    Финансы
    14:17

    Бюджет ГНФАР может сократиться на 11%

    Финансы
    Лента новостей