İran-Azərbaycan sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması müzakirə edilib
- 23 oktyabr, 2025
- 15:28
Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqı (IRU) və İranın Ticarət, Sənaye, Mədən və Kənd Təsərrüfatı Palatasının (ICCIMA) nümayəndə heyətləri İranın Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədində üç əsas sərhəd-keçid məntəqəsində olublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IRU-nun məlumatında deyilir.
Nümayəndə heyətləri "Şimal-Cənub" və "Şərq-Qərb" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri boyunca yerləşən Bazərgan (İran-Türkiyə), Astara (İran-Azərbaycan) və Biləsuvar (İran-Azərbaycan) məntəqələrinə baş çəkiblər.
Səfərlər zamanı avtomobil yük daşımaları (BYD) üçün beynəlxalq gömrük tranzit sisteminin tətbiqi vasitəsilə nəqliyyat əməliyyatlarının səmərəliliyini və təhlükəsizliyini artırmaq imkanlarını müəyyən etmək üçün mövcud infrastruktur və gömrük prosedurlarının qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib.
Görüşlərin nəticələrinə əsasən, tərəflər aşağıdakılarla bağlı razılığa gəliblər: yük avtomobillərinin sərhəddən keçidini sürətləndirmək məqsədilə BYD sistemi üzrə daşımalar üçün "yaşıl dəhlizlər"in yaradılması; operatorların BYD sisteminə çıxışının asanlaşdırılması, birbaşa sərhəd məntəqələrində BYD kitabçalarının (Carnet TIR) rəsmiləşdirilməsi imkanının təmin edilməsi; Ərdəbil Ticarət-Sənaye Palatasını regional mərkəzə çevirməklə BYD kitabçalarının əlçatanlığının yaxşılaşdırılması.