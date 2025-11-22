IRNA: Турция поможет Ирану в тушении лесного пожара в Мазендеране

Турция направит в Иран авиацию для тушения крупного лесного пожара в провинции Мазендеран на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на иранского чиновника.

Согласно информации, турецкая сторона распорядилась привлечь к ликвидации возгорания два самолета, вертолет и высококвалифицированных специалистов.

"Запрошенный у Турции самолет способен маневрировать даже в самых плохих погодных условиях и должен завтра (23 ноября - ред.) присоединиться к воздушной операции по тушению пожаров в лесах Элиты", - приводит агентство слова чиновника.

Отметим, что в лесах Хиркани в горном районе Элит в провинции Мазендеран на севере Ирана уже несколько дней бушует крупный пожар. Засуха и отсутствие дождей провоцируют распространение огня. Тегеран накануне обратился к международной общественности с призывом помочь в тушении пожаров.