İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcək

    Region
    • 22 noyabr, 2025
    • 19:52
    Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcək

    Türkiyə Mazandaran ostanında baş verən böyük meşə yanğınlarını söndürmək üçün İrana təyyarə göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İRNA İran rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Türkiyə tərəfi yanğının söndürülməsi üçün iki təyyarə, bir helikopter və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi barədə göstəriş verib.

    "Türkiyədən tələb olunan təyyarə ən pis hava şəraitində belə manevr edə bilir və sabah (noyabrın 23-də - Qeyd) Elita meşələrində baş verən yanğınların söndürülməsi üçün hava əməliyyatına qoşulması planlaşdırılıb", - deyə agentlik rəsmidən sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, İranın şimalında Mazandaran ostanının dağlıq Elit bölgəsində bir neçə gündür ki, Hirkani meşələrində güclü yanğın davam edir. Quraqlıq və yağışın olmaması yanğının yayılmasına şərait yaradır. Tehran dünən yanğınların söndürülməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib.

    Türkiyə İran yanğın
    IRNA: Турция поможет Ирану в тушении лесного пожара в Мазендеране

    Son xəbərlər

    19:52

    Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcək

    Region
    19:39

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    19:33

    Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    19:28

    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Digər ölkələr
    19:14

    Azərbaycan 2026-cı ilədək elektrik avtobus parkını 1 100 vahidə qədər artıracaq

    İnfrastruktur
    19:05

    Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    18:50

    Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti üzvləri "Sülh Körpüsü" formatında yenidən görüşəcəklər

    Xarici siyasət
    18:45

    Aİ, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri Cenevrədə sülh planı üzrə görüş keçirəcək

    Biznes
    18:30
    Foto

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, ana və üç övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti