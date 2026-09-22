Ирландия депортировала 43 граждан Грузии
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 04:44
Ирландия депортировала из страны 43 граждан Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Департаменте юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.
Отмечается, что среди депортированных - 33 мужчины, семь женщин и трое детей.
Ирландская полиция сообщила, что четверо из депортированных мужчин ранее были осуждены за различные преступления.
Самолет с депортированными гражданами Грузии вылетел 20 сентября из аэропорта Дублина в Тбилиси.
По данным правительства Ирландии, общая стоимость аренды самолета и других расходов на этот рейс составила 225 575 евро.
Последние новости
21:22
В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светомЭнергетика
21:17
Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 разаЭнергетика
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный КипрВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленностиВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17