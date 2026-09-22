Ирландия депортировала 43 граждан Грузии

Ирландия депортировала из страны 43 граждан Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Департаменте юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.

Отмечается, что среди депортированных - 33 мужчины, семь женщин и трое детей.

Ирландская полиция сообщила, что четверо из депортированных мужчин ранее были осуждены за различные преступления.

Самолет с депортированными гражданами Грузии вылетел 20 сентября из аэропорта Дублина в Тбилиси.

По данным правительства Ирландии, общая стоимость аренды самолета и других расходов на этот рейс составила 225 575 евро.