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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ирландия депортировала 43 граждан Грузии

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 04:44
    Ирландия депортировала 43 граждан Грузии

    Ирландия депортировала из страны 43 граждан Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Департаменте юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.

    Отмечается, что среди депортированных - 33 мужчины, семь женщин и трое детей.

    Ирландская полиция сообщила, что четверо из депортированных мужчин ранее были осуждены за различные преступления.

    Самолет с депортированными гражданами Грузии вылетел 20 сентября из аэропорта Дублина в Тбилиси.

    По данным правительства Ирландии, общая стоимость аренды самолета и других расходов на этот рейс составила 225 575 евро.

    Ирландия Депортация иностранцев Граждане Грузии
    İrlandiya 43 Gürcüstan vətəndaşını deportasiya edib

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