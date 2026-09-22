İrlandiya 43 Gürcüstan vətəndaşını deportasiya edib
Region
- 22 sentyabr, 2026
- 04:12
İrlandiya 43 Gürcüstan vətəndaşını ölkədən deportasiya edib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə İrlandiyanın Ədliyyə, Daxili İşlər və Miqrasiya Departamenti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, deportasiya edilənlər arasında 33 kişi, 7 qadın və üç uşaq var.
İrlandiya polisi qeyd edib ki, deportasiya olunan kişilərdən dördünün müxtəlif cinayətlərə görə məhkumluğu var.
Deportasiya edilən Gürcüstan vətəndaşlarını daşıyan təyyarə sentyabrın 20-də Dublin hava limanından Tbilisiyə uçub.
İrlandiya hökumətinin məlumatına görə, uçuş üçün təyyarənin icarəsi və digər xərclər ümumilikdə 225 575 avro təşkil edib.
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