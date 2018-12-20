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    В Каспийском море тонет иранское торговое судно

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.

    "Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна", - приводит агентство сообщение военных.

    По данным ISNA, корпус судна получил пробоину несколькими часами ранее, из-за чего начал постепенно погружаться под воду.

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