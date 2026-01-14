Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 17:29
    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    Иранский сухогруз Rona с 14 членами экипажа на борту потерпел бедствие в Каспийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Туркменистана.

    Согласно информации, сигнал SOS от корабля был получен береговыми службами Туркменистана.

    "Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, все 14 человек, находившихся на судне, были успешно эвакуированы. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.

    "В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", - отметил МИД.

    Туркменистан Каспийское море сухогруз сухогруз Rona Иран Индия бедствие экипаж
    İrana məxsus gəmi Xəzər dənizində qəzaya uğrayıb

    Последние новости

    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    17:36

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    17:33

    ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

    Энергетика
    17:29

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    Лента новостей