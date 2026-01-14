Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море
Иранский сухогруз Rona с 14 членами экипажа на борту потерпел бедствие в Каспийском море.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Туркменистана.
Согласно информации, сигнал SOS от корабля был получен береговыми службами Туркменистана.
"Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, все 14 человек, находившихся на судне, были успешно эвакуированы. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.
"В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", - отметил МИД.