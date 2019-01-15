Иранский спутник не смог достигнуть орбиты

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Иран провел один из двух анонсированных запусков спутника отечественного производства, спутник "Паям" не удалось вывести на орбиту.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава министерства информационных и коммуникационных технологий Джавад Азари Джахроми.

"Ракета-носитель, успешно преодолев два этапа, не достигла на третьем достаточной скорости, (спутник - ред.) "Паям" не удалось вывести на орбиту. Ожидаем (спутник - ред.) "Дусти" на орбите", - написал министр.