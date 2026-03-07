Иранские вузы переходят на дистанционное обучение до конца учебного года

Власти Ирана перевели занятия во всех высших учебных заведениях страны в онлайн-формат до конца текущего учебного года на фоне продолжающихся военных ударов США и Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, соответствующее решение приняло Министерство науки, исследований и технологий Ирана.

Согласно решению ведомства, университеты должны организовать компенсационные меры для студентов, которые по различным причинам не смогут подключаться к онлайн-занятиям.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром в своей резиденции, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.