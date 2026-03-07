Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    07 марта, 2026
    • 14:24
    Иранские вузы переходят на дистанционное обучение до конца учебного года

    Власти Ирана перевели занятия во всех высших учебных заведениях страны в онлайн-формат до конца текущего учебного года на фоне продолжающихся военных ударов США и Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, соответствующее решение приняло Министерство науки, исследований и технологий Ирана.

    Согласно решению ведомства, университеты должны организовать компенсационные меры для студентов, которые по различным причинам не смогут подключаться к онлайн-занятиям.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром в своей резиденции, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.

    İranda ali təhsil müəssisələrində dərslər ilin sonuna qədər onlayn olacaq
    Iranian universities shift to online classes until year-end
    Лента новостей