Иранские БПЛА ударили по центрам производства компонентов для "Железного купола"

Инфраструктурные центры Израиля стали целью атаки беспилотных летательных аппаратов армии Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на SNNTV, об этом говорится в заявлении иранской армии.

"С использованием различных типов боевых БПЛА мы нанесли удары по инфраструктурным центрам Elbit Systems и Kanfit в промышленном городе Ноф-ха-Галиль и в Тель-Авиве, а также по предприятию по производству оборонительно-наступательных систем", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что были поражены центры, производящие ракетные и оборонительные системы, в том числе такие, как "Железный купол".

Отметим, Elbit Systems представляет собой оружейный центр, действующий в сферах радиоэлектронной борьбы, производства БПЛА, разведывательных систем и радиолокационных сенсоров, и составляет важную часть израильского экспорта вооружений в различные страны.

В свою очередь, промышленная организация Kanfit занимается инженерной разработкой и производством аэрокосмических компонентов, а также созданием авиационных конструкций для самолетов и вертолетов.