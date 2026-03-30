Иранские БПЛА ударили по центрам производства компонентов для "Железного купола"
- 30 марта, 2026
- 20:46
Инфраструктурные центры Израиля стали целью атаки беспилотных летательных аппаратов армии Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на SNNTV, об этом говорится в заявлении иранской армии.
"С использованием различных типов боевых БПЛА мы нанесли удары по инфраструктурным центрам Elbit Systems и Kanfit в промышленном городе Ноф-ха-Галиль и в Тель-Авиве, а также по предприятию по производству оборонительно-наступательных систем", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что были поражены центры, производящие ракетные и оборонительные системы, в том числе такие, как "Железный купол".
Отметим, Elbit Systems представляет собой оружейный центр, действующий в сферах радиоэлектронной борьбы, производства БПЛА, разведывательных систем и радиолокационных сенсоров, и составляет важную часть израильского экспорта вооружений в различные страны.
В свою очередь, промышленная организация Kanfit занимается инженерной разработкой и производством аэрокосмических компонентов, а также созданием авиационных конструкций для самолетов и вертолетов.