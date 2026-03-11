Иран заявил об ударах по Израилю и военным базам США

Иран наносит удары в рамках 37-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" по базе США в Эрбиле, пункту базирования 5-го флота ВМС США на Бахрейне и окрестностям Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

Комбинированные удары наносятся с применением ракет Qadr, Kheibar Shekan и Khorramshahr. Ожидается, что ракетная атака продлится не менее трех часов.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.