İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İran İsrailə və ABŞ-nin hərbi bazalarına zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 05:33
    İran İsrailə və ABŞ-nin hərbi bazalarına zərbələr endirdiyini bəyan edib

    İran "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 37-ci mərhələsi çərçivəsində ABŞ-nin Ərbildəki bazasına, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Bəhreyndəki 5-ci donanmasının bazasına və Təl-Əviv ətrafına zərbələr endirir.

    "Report"un IRIB-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) bəyanatında deyilir.

    Kombinə edilmiş zərbələr "Qadr", "Xeybər Şekan" və "Xürrəmşəhr" raketlərinin tətbiqi ilə endirilir. Raket hücumunun ən azı üç saat davam edəcəyi gözlənilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İranın ən böyük şəhərləri, o cümlədən Tehran zərbələrə məruz qalıb. Ağ Evdə hücumu Tehrandan gələn raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıblar. SEPAH İsraildəki obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başlatdığını açıqlayıb. ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ali dini lider ayətullah Əli Xamenei öldürülüb.

    İran ABŞ hücum dalğası ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Иран заявил об ударах по Израилю и военным базам США

    Son xəbərlər

    05:33

    İran İsrailə və ABŞ-nin hərbi bazalarına zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Region
    05:05

    BMT-də Bakı Təhlükəsizlik Forumu yüksək qiymətləndirilib

    Xarici siyasət
    04:38

    "The Times": Britaniyada benzin sürətlə bahalaşır

    Digər ölkələr
    04:09

    Dövlət Komitəsinin sədri: "ASAN xidmət" modelindən bütün ölkələrin qadınları faydalanmalıdır

    Xarici siyasət
    03:37

    KİV: İran ABŞ ilə danışıqları bərpa etmək üçün şərtlər irəli sürüb

    Region
    03:14

    Bahar Muradova: AQEM yanında Qadınlar Şurasının təsisi Azərbaycanın inklüziv inkişaf siyasətinin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    03:06

    İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi 1,3 mindən çox dinc sakinin həlak olduğunu bildirib

    Region
    02:52
    Foto

    Timor-Leste Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    02:35

    "Axios": ABŞ İsraili İrandakı energetika obyektlərinə hücum etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti