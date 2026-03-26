    Иран заявил об атаке на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии

    В регионе
    • 26 марта, 2026
    • 05:31
    Иран заявил об атаке на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии

    Иран нанес удар по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии с применением беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    По его данным, некоторое время назад несколько дронов-камикадзе атаковали авиабазу Принца Султана, расположенную на востоке королевства, где размещены американские военные силы.

    Информация о последствиях атаки и возможном ущербе на данный момент не приводится.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Саудовкая Аравия Атака на авиабазу
