Иран заявил об атаке на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии

Иран нанес удар по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии с применением беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, некоторое время назад несколько дронов-камикадзе атаковали авиабазу Принца Султана, расположенную на востоке королевства, где размещены американские военные силы.

Информация о последствиях атаки и возможном ущербе на данный момент не приводится.