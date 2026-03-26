Иран заявил об атаке на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии
В регионе
- 26 марта, 2026
- 05:31
Иран нанес удар по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии с применением беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, некоторое время назад несколько дронов-камикадзе атаковали авиабазу Принца Султана, расположенную на востоке королевства, где размещены американские военные силы.
Информация о последствиях атаки и возможном ущербе на данный момент не приводится.
Последние новости
