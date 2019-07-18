Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо, передает Report со ссылкой на Press TV.

Ранее 16 июля стало известно, что нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах. Как отмечали в Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.

Напомним, что в начале июля властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1, который перевозил сырую нефть в Сирию.