В Гибралтаре задержали танкер, незаконно перевозивший нефть в Сирию

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Правительство Гибралтара задержало супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля.

Судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии.

Сообщается, что груз хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс. Танкер вез два млн баррелей сырой нефти.