В Гибралтаре задержали танкер, незаконно перевозивший нефть в Сирию

Правительство Гибралтара задержало супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля.
Судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии.
Сообщается, что груз хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс. Танкер вез два млн баррелей сырой нефти.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости