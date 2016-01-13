Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Иран задержал в Персидском заливе два корабля ВМС США.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, Пентагон потерял связь с судами, направлявшимися из Кувейта в Бахрейн.

Отмечается, что экипажи американских кораблей участвовали в учениях. По предварительным данным, они попали в территориальные воды Ирана из-за поломки. Военную технику задержала береговая охрана исламской республики.

Госсекретарь США Джон Керри уже связался по телефону с официальными лицами Ирана, пытаясь освободить моряков.

На борту задержанных Ираном судов ВМС США находятся 10 моряков.

Ранее осведомленный источник в американском правительстве сообщил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил Джона Керри в скорейшем разрешении ситуации с судами ВМС.