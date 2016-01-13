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    ​Иран задержал в Персидском заливе два корабля ВМС США

    Пентагон потерял связь с судами, направлявшимися из Кувейта в Бахрейн

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Иран задержал в Персидском заливе два корабля ВМС США.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, Пентагон потерял связь с судами, направлявшимися из Кувейта в Бахрейн.

    Отмечается, что экипажи американских кораблей участвовали в учениях. По предварительным данным, они попали в территориальные воды Ирана из-за поломки. Военную технику задержала береговая охрана исламской республики.

    Госсекретарь США Джон Керри уже связался по телефону с официальными лицами Ирана, пытаясь освободить моряков.

    На борту задержанных Ираном судов ВМС США находятся 10 моряков.

    Ранее осведомленный источник в американском правительстве сообщил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил Джона Керри в скорейшем разрешении ситуации с судами ВМС.

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