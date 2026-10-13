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    Азербайджан и Чехия обсудили развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 14:05
    Азербайджан и Чехия обсудили развитие Среднего коридора

    Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе встречи с министром транспорта Чехии Иваном Беднариком рассмотрел вопросы развития Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом министр Рашад Набиев написал в соцсети X.

    Стороны обсудили вопросы расширения транспортных связей между Азербайджаном и Чехией, развития сотрудничества в сферах автомобильного и воздушного транспорта, увеличения международных грузоперевозок.

    "Также мы обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, в частности о деятельности Международного транспортного форума и результатах, достигнутых в период председательства Азербайджана", - отметил министр.

    Азербайджан Чехия Средний коридор
    Azərbaycan Çexiya ilə Orta Dəhlizin təşviqini müzakirə edib
    Azerbaijan, Czechia discuss promoting Middle Corridor
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