Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
Внутренняя политика
- 13 октября, 2026
- 13:49
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Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 13 октября посетил Парк Победы в Баку.
Как сообщаетReport, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Лаоса возложил венок к Монументу Победы.
Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, а также светлой памяти наших шехидов.
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