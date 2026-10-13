Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 13 октября посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщаетReport, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Лаоса возложил венок к Монументу Победы.

Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, а также светлой памяти наших шехидов.