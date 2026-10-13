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    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 13:49
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку

    Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 13 октября посетил Парк Победы в Баку.

    Как сообщаетReport, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Лаоса возложил венок к Монументу Победы.

    Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, а также светлой памяти наших шехидов.

    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Тхонглун Сисулит Парк Победы
    Фото
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Фото
    President of Laos visits Victory Park in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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