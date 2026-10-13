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    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 13:45
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib

    Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulit oktyabrın 13-də Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, burada ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb .

    Laos Prezidenti parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Sonra ali qonağa Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi Zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə ətraflı məlumat verilib.

    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib
    Laos Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib

    Zəfər parkı Azərbaycan-Laos münasibətləri Laos
    Foto
    Президент Лаоса посетил Парк Победы в Баку
    Foto
    President of Laos visits Victory Park in Baku
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