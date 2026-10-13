В Азербайджане введут налоговые и таможенные льготы на импорт раритетных автомобилей и антиквариата

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в методологию оценки влияния налоговых и таможенных льгот и освобождений на доходы государственного бюджета, а также правила ведения их реестра, утвержденные постановлением от 8 февраля 2020 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, в перечень включен импорт раритетных автотранспортных средств при наличии подтверждающего документа Министерства культуры - не более одного автомобиля в год, а в целом по стране - не более 10.

Кроме того, льготы распространяются на импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов, перечень которых определяется по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Освобождения предусматривают отмену акцизов, налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин. Ограничения по сроку их действия не установлены.