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    В Азербайджане введут налоговые и таможенные льготы на импорт раритетных автомобилей и антиквариата

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 14:00
    В Азербайджане введут налоговые и таможенные льготы на импорт раритетных автомобилей и антиквариата

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в методологию оценки влияния налоговых и таможенных льгот и освобождений на доходы государственного бюджета, а также правила ведения их реестра, утвержденные постановлением от 8 февраля 2020 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно документу, в перечень включен импорт раритетных автотранспортных средств при наличии подтверждающего документа Министерства культуры - не более одного автомобиля в год, а в целом по стране - не более 10.

    Кроме того, льготы распространяются на импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов, перечень которых определяется по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

    Освобождения предусматривают отмену акцизов, налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин. Ограничения по сроку их действия не установлены.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана Налог на добавленную стоимость (НДС)
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