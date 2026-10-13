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    Песков заявил о продолжении контактов по достижению энергоперемирия между РФ и Украиной

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 14:04
    Песков заявил о продолжении контактов по достижению энергоперемирия между РФ и Украиной

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с утверждениями президента США Дональда Трампа о достижении соглашения об энергоперемирии между РФ и Украиной заявил, что контакты по этому поводу продолжаются.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Песков заявил журналистам в ходе брифинга.

    "Мы вчера с вами эту тему обсуждали. Мне к вчерашнему разговору пока добавить нечего, продолжаются контакты по этому поводу", - сказал он.

    При этом он порекомендовал вопросы по поводу данного заявления адресовать Трампу.

    Накануне Песков, заявив о продолжении контактов, добавил: "По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем".

    Песков не стал отвечать на вопрос, с кем конкретно продолжаются контакты – с США или Украиной, или обеими странами, отметив, что "ему нечего добавить по этой теме".

    Дмитрий Песков Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Peskov: Rusiya və Ukrayna enerji sahəsində atəşkəsin əldə olunması üzrə təmasları davam etdirir
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