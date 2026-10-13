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    Peskov: Rusiya və Ukrayna enerji sahəsində atəşkəsin əldə olunması üzrə təmasları davam etdirir

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 14:14
    Peskov: Rusiya və Ukrayna enerji sahəsində atəşkəsin əldə olunması üzrə təmasları davam etdirir
    Dmitri Peskov

    Rusiya və Ukrayna arasında enerji sahəsində atəşkəsə dair razılığın əldə olunması üzrə təmaslar davam edir.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ABŞ Prezidenti Donald Trampın iddialarını şərh edərkən jurnalistlərə bildirib.

    "Biz dünən sizinlə bu mövzunu müzakirə etdik. Hələ ki mənim dünənki söhbətə əlavə edəcəyim heç nə yoxdur, bu məsələ ilə bağlı təmaslar davam edir", - o deyib.

    O həmçinin bu bəyanatla bağlı sualları Trampa ünvanlamağı tövsiyə edib.

    D.Peskov bir gün əvvəl bildirib ki, əlaqələr davam edir: "Bu mövzu barədə deməyə sözümüz olduqda mütləq sizə məlumat verəcəyik".

    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi əlaqələrin konkret olaraq kiminlə – ABŞ, Ukrayna, yoxsa hər iki ölkə ilə davam etdiyi barədə suala cavab verməyib.

    Donald Tramp Dmitri Peskov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Песков заявил о продолжении контактов по достижению энергоперемирия между РФ и Украиной
    MiniBoss
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