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Иран вывел спутник на околоземную орбиту

Иран вывел спутник на околоземную орбиту Власти Ирана успешно запустили отечественный спутник "Нур-2" и вывели его на околоземную орбиту.
В регионе
8 марта 2022 г. 13:30
Иран вывел спутник на околоземную орбиту

Власти Ирана успешно запустили отечественный спутник "Нур-2" и вывели его на околоземную орбиту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что для запуска был использован трехступенчатый ракетоноситель, который достиг скорости 7,6 км/с. В течение 480 секунд спутник был доставлен на орбиту в 500 км. Запуск проводился в пустыне в районе города Шахруд (Имамшахр) на северо-востоке страны.

Иранские власти в течение многих лет работают над развитием космической программы и успешно запустили несколько спутников. 6 февраля 2020 года глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран после 2023 года сможет при помощи ракеты "Соруш" выводить спутники на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

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