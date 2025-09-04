Иран выслал посла Австралии в Тегеране

Иран в качестве ответной меры принял решение выслать посла Австралии в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил представитель МИД Эсмаил Багаи.

"В соответствии с дипломатическим правом в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран также снизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии покинул страну", - приводит его слова агентство Tasnim.

Отметим, что Австралия 26 августа обвинила Тегерана в поддержке антисемитизма и выслала иранского посла.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что национальные спецслужбы установили связь Ирана с нападением на ресторан в Сиднее и синагогу в Мельбурне. По его словам, собранные данные подтверждают, что Тегеран координировал как минимум два антисемитских нападения в стране. В связи с этим правительство приняло решение о высылке иранского дипломата.