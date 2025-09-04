Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Иран выслал посла Австралии в Тегеране

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 15:51
    Иран выслал посла Австралии в Тегеране

    Иран в качестве ответной меры принял решение выслать посла Австралии в Тегеране. 

    Как передает Report  со ссылкой на Tasnim, об этом заявил представитель МИД Эсмаил Багаи.

    "В соответствии с дипломатическим правом в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран также снизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии покинул страну", - приводит его слова агентство Tasnim. 

    Отметим, что Австралия 26 августа обвинила Тегерана в поддержке антисемитизма и выслала иранского посла.

    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что национальные спецслужбы установили связь Ирана с нападением на ресторан в Сиднее и синагогу в Мельбурне. По его словам, собранные данные подтверждают, что Тегеран координировал как минимум два антисемитских нападения в стране. В связи с этим правительство приняло решение о высылке иранского дипломата.

