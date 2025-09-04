İran Avstraliya səfirini ölkədən çıxarıb
Region
- 04 sentyabr, 2025
- 16:03
İran cavab tədbiri olaraq Avstraliyanın Tehrandakı səfirini ölkədən çıxarmaq qərarına gəlib.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqai bildirib.
