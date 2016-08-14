​Иран вместе с Россией построит две новые АЭС

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Тегеран в сотрудничестве с Москвой построит две новые АЭС.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Shana со ссылкой на представителя комитета парламента страны по национальной обороне и внешней политике Сейеда Хоссейна Накави Хоссейни.

По его словам, парламент страны заявил о необходимости обеспечить Иран 20 тысячами мегаватт электроэнергии, что потребует строительства десяти АЭС.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подготовила план строительства электростанций. Так как возвести одновременно десять объектов невозможно, на данный момент на повестке дня стоит строительство двух электростанций.

Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям. Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту второй очереди АЭС "Бушер" из двух блоков.