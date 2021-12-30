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Иран сообщил о запуске ракеты-носителя "Симург"

Иран сообщил о запуске ракеты-носителя "Симург" Иран успешно запустил три исследовательских спутника в космос.
В регионе
30 декабря 2021 г. 16:00
Иран сообщил о запуске ракеты-носителя Симург

Иран успешно запустил три исследовательских спутника в космос.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство ISNA, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны и логистики вооруженных сил Ирана Сейед Ахмад Хосейни.

По его словам, космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя "Симург".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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Версия на английском языке Iran launches Simorgh satellite carrier rocket
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