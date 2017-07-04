Иран проводит крупные учения в Каспийском море

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Каспийском море стартовали военные учения Военно-морского флота Ирана под кодовым названием "Сила и устойчивая безопасность 96", сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Командующий Северным флотом и 4-й зоной ВМС Ирана Ахмадреза Багери сообщил, что масштабные учения проводятся в пять этапов, первый из которых состоялся еше весной.

"Первый этап был проведен в марте. Пятый и последний этап учений состоится в августе 2017 года и охватит более 88 тысяч кв. метров площади в Каспийском море", — заявил Ахмадреза Багери.

Во время учений планируется использовать новое оборудование и вооружение, включая ракетно-космические системы класса "берег-море", системы наблюдения и разведки, подразделения подводных пловцов и команды коммандос.