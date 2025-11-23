Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атома

    В регионе
    • 23 ноября, 2025
    • 11:40
    Взаимодействие Ирана и России в области мирной ядерной энергетики продолжается, для этого нет никаких ограничений.

    Как передает Report, об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    "Взаимодействия и переговоры по укреплению и расширению сотрудничества между Ираном и Россией в области мирной ядерной энергетики продолжаются", - сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции.

    По его словам, ни одной стране в мире не запрещено сотрудничество с Ираном в области развития мирного атома, и Тегеран благодарен за то, что Москва разделяют ту же позицию.

    Иран Россия сотрудничество атомная энергетика
