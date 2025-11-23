Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атома
В регионе
- 23 ноября, 2025
- 11:40
Взаимодействие Ирана и России в области мирной ядерной энергетики продолжается, для этого нет никаких ограничений.
Как передает Report, об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"Взаимодействия и переговоры по укреплению и расширению сотрудничества между Ираном и Россией в области мирной ядерной энергетики продолжаются", - сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции.
По его словам, ни одной стране в мире не запрещено сотрудничество с Ираном в области развития мирного атома, и Тегеран благодарен за то, что Москва разделяют ту же позицию.
Последние новости
12:59
Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с ТаджикистаномДругие страны
12:42
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
12:32
В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько днейИнфраструктура
12:26
Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус теплаЭкология
12:21
Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президентаДругие страны
12:03
Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану СШАДругие страны
11:47
Фото
Видео
При обрушении пола в жилом доме в Гёранбое пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
11:40
Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атомаВ регионе
11:16