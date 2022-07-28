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Иран построит новый исследовательский ядерный реактор в Исфахане

Иран построит новый исследовательский ядерный реактор в Исфахане Тегеран планирует в течение нескольких недель начать создание нового исследовательского ядерного реактора в расположенной в центральной части страны провинции Исфахан.
В регионе
28 июля 2022 г. 12:34
Иран построит новый исследовательский ядерный реактор в Исфахане

Тегеран планирует в течение нескольких недель начать создание нового исследовательского ядерного реактора в расположенной в центральной части страны провинции Исфахан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), зампрезидента страны Мохаммад Эслами.

"Мы запланировали, что в течение нескольких недель официально начнем строительство исследовательского реактора в Исфахане, - цитирует его агентство ISNA. - Это полностью отечественный проект, который замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране".

25 июня Эслами заявил, что иранская сторона начала работу над созданием первой полностью иранской атомной электростанции мощностью 360 мегаватт. На текущий момент единственной функционирующей атомной электростанцией в Иране является АЭС "Бушер", построенная при помощи российской стороны.

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Версия на английском языке Iran to build new nuclear research reactor in Isfahan

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