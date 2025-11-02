Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе
- 02 ноября, 2025
- 12:32
Министерство иностранных дел Ирана получило предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказала журналистам представитель иранского кабмина Фатиме Мохаджерани.
По ее словам, позднее Тегеран обнародует информацию о содержании и характер американских предложений.
Ранее власти США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом.
