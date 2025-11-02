Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе

Министерство иностранных дел Ирана получило предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказала журналистам представитель иранского кабмина Фатиме Мохаджерани.

По ее словам, позднее Тегеран обнародует информацию о содержании и характер американских предложений.

Ранее власти США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом.