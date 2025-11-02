İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İran ABŞ ilə nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası barədə təkliflər alıb

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 13:14
    İran Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ ilə nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası barədə təkliflər alıb.

    "Report"un İran mediasına istinadən məlumatına görə, bunu İran hökumətinin nümayəndəsi Fatimə Mohacerani jurnalistlərə açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, Tehran daha sonra ABŞ-nin təkliflərinin məzmunu və xarakteri haqqında məlumat verəcək.

    Əvvəllər ABŞ hakimiyyəti Oman vasitəsilə İrana yayda dayandırılan dialoqun bərpası təklifi ilə bağlı müraciət göndərib.

    İran ABŞ Danışıq
    Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе

