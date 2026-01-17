Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста

    • 17 января, 2026
    • 22:05
    В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста

    Тысячи людей были убиты в ходе массовых акций протеста по всему Ирану.

    Как передает Report, данную информацию подтвердил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в соцсети Х.

    Он сообщил, что во время акций 250 мечетей и более 250 образовательных и научных центров подверглись вандализму.

    Хаменеи написал, что в ходе протестов были убиты "несколько тысяч человек", однако при этом возложил ответственность за их совершение на США и Израиль.

