В Иране подтвердили гибель тысяч людей в ходе акций протеста
В регионе
- 17 января, 2026
- 22:05
Тысячи людей были убиты в ходе массовых акций протеста по всему Ирану.
Как передает Report, данную информацию подтвердил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в соцсети Х.
Он сообщил, что во время акций 250 мечетей и более 250 образовательных и научных центров подверглись вандализму.
Хаменеи написал, что в ходе протестов были убиты "несколько тысяч человек", однако при этом возложил ответственность за их совершение на США и Израиль.
