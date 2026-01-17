İran etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib
Region
- 17 yanvar, 2026
- 21:41
İranda baş verən kütləvi etiraz aksiyalarında minlərlə insan öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın ali dini lideri Əli Xamenei "X" hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, aksiyalar zamanı 250 məscid, 250-dən çox təhsil və elm mərkəzi vandallığa məruz qalıb.
Dini liderin sözlərinə görə, etirazlarda "bir neçə min insan" qətlə yetirilib. O, qətllərin ABŞ və İsrail tərəfindən həyata keçirildiyini iddia edib.
