    İran etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib

    Region
    • 17 yanvar, 2026
    • 21:41
    İran etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib

    İranda baş verən kütləvi etiraz aksiyalarında minlərlə insan öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın ali dini lideri Əli Xamenei "X" hesabında paylaşım edib.

    O bildirib ki, aksiyalar zamanı 250 məscid, 250-dən çox təhsil və elm mərkəzi vandallığa məruz qalıb.

    Dini liderin sözlərinə görə, etirazlarda "bir neçə min insan" qətlə yetirilib. O, qətllərin ABŞ və İsrail tərəfindən həyata keçirildiyini iddia edib.

