Иран подготовил меры в ответ на санкции США

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Иран подготовил список из 16 мер в качестве ответа на ужесточение США санкций против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил замминистра иностранных дел этой страны Аббас Аракчи.

В выступлении по государственному телевидению он не конкретизировал, какие шаги намерено предпринять иранское руководство, однако отметил, что некоторые из них коснутся совершенствования ВС страны.

Он также заявил, что введением санкций "была нарушена ядерная сделка".

Отметим, что президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предусматривающий введение санкций против Ирана, России и КНДР. Документ стал результатом активной и продолжительной работы членов обеих партий в Конгрессе, он был принят подавляющим числом голосов.