Иран планирует увеличить ежедневную добычу нефти в 2 раза

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Ежедневная добыча нефти Ирана в среднем составляет 1 млн. 200 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель министра нефти Мансур Муаззами.

По его словам, это по сравнению с предыдущими периодами больше в 2 раза.

М.Муаазами отметил, что после снятия санкций в отношении Ирана ежедневная добыча будет увеличена до 3 млн. 800 тыс. баррелей: "Спустя некоторое время планируется увеличение добычи до 4 млн. 700 тыс. баррелей".

Замминистра также подчеркнул, что ежедневную добычу природного газа планируется увеличить до 200 млн. кубометров.