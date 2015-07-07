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    Иран планирует увеличить ежедневную добычу нефти в 2 раза

    Мансур Муаззами: Спустя некоторое время планируется увеличение добычи до 4 млн. 700 тыс. баррелей

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Ежедневная добыча нефти Ирана в среднем составляет 1 млн. 200 тыс. баррелей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель министра нефти Мансур Муаззами. 

    По его словам, это по сравнению с предыдущими периодами больше в 2 раза. 

    М.Муаазами отметил, что после снятия санкций в отношении Ирана ежедневная добыча будет увеличена до 3 млн. 800 тыс. баррелей: "Спустя некоторое время планируется увеличение добычи до 4 млн. 700 тыс. баррелей".

    Замминистра также подчеркнул, что ежедневную добычу природного газа планируется увеличить до 200 млн. кубометров.

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