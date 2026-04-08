Иран планирует взимать плату за проход через Ормуз в криптовалюте

Иран планирует взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в криптовалюте.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамида Хоссейни.

Он отметил, что Иран хочет взимать пошлины с любого проходящего танкера и проводить оценку каждого судна.

"Ирану необходимо контролировать, что входит и выходит из пролива, чтобы эти две недели не были использованы для перевозки оружия", - отметил Хоссейни.

По его словам, каждый танкер должен отправить властям электронное письмо со сведениями о своем грузе, после чего Иран сообщит им о сборе, который необходимо уплатить в цифровых валютах.

Издание отмечает, что в среду танкеры получили радиосообщение с предупреждением о том, что они станут целью военных ударов, если сначала не получат разрешение от иранских властей.