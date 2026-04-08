    Иран планирует взимать плату за проход через Ормуз в криптовалюте

    Иран планирует взимать плату за проход через Ормуз в криптовалюте

    Иран планирует взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в криптовалюте.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамида Хоссейни.

    Он отметил, что Иран хочет взимать пошлины с любого проходящего танкера и проводить оценку каждого судна.

    "Ирану необходимо контролировать, что входит и выходит из пролива, чтобы эти две недели не были использованы для перевозки оружия", - отметил Хоссейни.

    По его словам, каждый танкер должен отправить властям электронное письмо со сведениями о своем грузе, после чего Иран сообщит им о сборе, который необходимо уплатить в цифровых валютах.

    Издание отмечает, что в среду танкеры получили радиосообщение с предупреждением о том, что они станут целью военных ударов, если сначала не получат разрешение от иранских властей.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Иран Криптовалюта
    İran Hörmüzdən keçən gəmilərə görə rüsumları kriptovalyutada ala bilər

