Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-Астара

Иран передал российской стороне участок земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

Как передает Report со ссылкой на агентство SNN, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

"Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы", - сообщила министр.

По ее словам, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара осуществлен выкуп около половины земель. При этом иранская сторона, отметила Садег, прилагает усилия к тому, чтобы завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года).