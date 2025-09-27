Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-Астара

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 18:54
    Иран передал российской стороне участок земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

    Как передает Report со ссылкой на агентство SNN, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

    "Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы", - сообщила министр.

    По ее словам, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара осуществлен выкуп около половины земель. При этом иранская сторона, отметила Садег, прилагает усилия к тому, чтобы завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года).

    Фарзане Садег Иран Россия МТК "Север-Юг"
