Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-Астара
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 18:54
Иран передал российской стороне участок земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".
Как передает Report со ссылкой на агентство SNN, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.
"Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы", - сообщила министр.
По ее словам, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара осуществлен выкуп около половины земель. При этом иранская сторона, отметила Садег, прилагает усилия к тому, чтобы завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года).
Последние новости
19:44
В Баку обновляются автобусы по еще одному маршрутуИнфраструктура
19:34
В Агентстве по развитию медиа проведено мероприятие по случаю Дня памятиМедиа
19:17
Более 60% опрошенных немцев недовольны работой МерцаДругие страны
19:03
TƏBİB: В Имишли продолжается лечение четырех отравившихся на свадьбеПроисшествия
18:54
Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-АстараВ регионе
18:41
Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и ЕреванаВ регионе
18:36
Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничьюФутбол
18:28
В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрутаИнфраструктура
18:27