İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    İran Rəşt-Astara dəmir yolunun 34 km-lik hissəsinin tikintisini Rusiya şirkətinə verib

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 19:03
    İran Rəşt-Astara dəmir yolunun 34 km-lik hissəsinin tikintisini Rusiya şirkətinə verib

    İran beynəlxalq "Şimal–Cənub" nəqliyyat dəhlizi üçün Rəşt–Astara dəmir yolunun tikintisinə ayrılan torpaq sahəsinin bir hissəsini Rusiya tərəfinə verib.

    "Report" SNN agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın yollar və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadəq bildirib.

    "Rusiya şirkətinin işlərə başlaya bilməsi üçün təxminən 34 kilometr sahə təhvil verilib", – nazir qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu günədək Rəşt–Astara dəmir yolunun 162 kilometrlik hissəsinin tikintisi üçün nəzərdə tutulan torpaqların təxminən yarısı alınıb. Sadəq vurğulayıb ki, İran tərəfi bütün torpaqların alınmasını 2026-cı ilin mart ayının üçüncü ongünlüyünədək başa çatdırmaq üçün səylər göstərir.

    Rəşt–Astara dəmir yolu Fərzanə Sadəq “Şimal–Cənub” nəqliyyat dəhlizi
    Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-Астара

    Son xəbərlər

    19:41
    Foto

    Budapeştdə Anım Günü: Qərbi Azərbaycan müzakirə edilib

    Diaspor
    19:31

    AYNA: 104 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    19:31
    Foto

    Medianın İnkişafı Agentliyində Anım Gününə həsr olunan tədbir keçirilib, Zəfər parkı ziyarət edilib

    Media
    19:03

    İran Rəşt-Astara dəmir yolunun 34 km-lik hissəsinin tikintisini Rusiya şirkətinə verib

    Region
    18:45

    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

    Region
    18:45

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir

    Hadisə
    18:33

    Zelenski: Ukrayna İsraildən iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq

    Digər ölkələr
    18:17

    Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    18:10

    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti