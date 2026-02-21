Иран официально признал ВМС и ВВС стран ЕС террористическими организациями
- 21 февраля, 2026
- 22:48
Военно-морские и военно-воздушные силы всех стран-членов Европейского союза объявлены в Иране террористическими организациями.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел исламской республики.
Отмечается, что Тегеран принимает ответные меры против "незаконного и необоснованного" решения стран ЕС о присвоении статуса Корпуса стражей исламской революции от 19 февраля текущего года.
"Поскольку европейские правительства признали КСИР - одно из официальных подразделений вооруженных сил Исламской Республики Иран - террористической организацией, что противоречит основополагающим принципам и нормам Устава ООН и международного права, Иран будет действовать на основе принципа взаимности", - отмечается в заявлении.
В МИД Ирана подчеркнули, что эти действия были предприняты в рамках внутреннего законодательства исламской республики и в ответ на явное нарушение принципов международного права европейскими правительствами.