Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Иран официально признал ВМС и ВВС стран ЕС террористическими организациями

    В регионе
    • 21 февраля, 2026
    • 22:48
    Иран официально признал ВМС и ВВС стран ЕС террористическими организациями

    Военно-морские и военно-воздушные силы всех стран-членов Европейского союза объявлены в Иране террористическими организациями.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел исламской республики.

    Отмечается, что Тегеран принимает ответные меры против "незаконного и необоснованного" решения стран ЕС о присвоении статуса Корпуса стражей исламской революции от 19 февраля текущего года.

    "Поскольку европейские правительства признали КСИР - одно из официальных подразделений вооруженных сил Исламской Республики Иран - террористической организацией, что противоречит основополагающим принципам и нормам Устава ООН и международного права, Иран будет действовать на основе принципа взаимности", - отмечается в заявлении.

    В МИД Ирана подчеркнули, что эти действия были предприняты в рамках внутреннего законодательства исламской республики и в ответ на явное нарушение принципов международного права европейскими правительствами.

    МИД Ирана КСИР ВМС ВВС Евросоюз
    Ты - Король

    Последние новости

    22:48

    Иран официально признал ВМС и ВВС стран ЕС террористическими организациями

    В регионе
    22:38

    Правительственные силы Сирии установили контроль над аэропортом Эль-Камышлы

    Другие страны
    22:27

    Израиль заявил о ликвидации ракетчиков "Хезболлах" при ударе по Ливану

    Другие страны
    22:19

    В аэропорту Амстердама при буксировке столкнулись два самолета KLM

    Другие страны
    22:04

    Зеленский поручил Умерову укрепить связи с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке

    Другие страны
    21:42

    Гуманитарное судно Красного Полумесяца Турции прибыло в Египет для отправки помощи в Газу

    В регионе
    21:26

    Коалиция во главе с США выводит силы с военной базы в Эль-Хасаке

    Другие страны
    21:06

    СМИ: Лекорню отложил обновление кабинета из-за возможной резолюции о недоверии

    Другие страны
    20:50

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    Лента новостей