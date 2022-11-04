Иран обратился к России с просьбой о помощи в развитии ядерной программы

Руководство Иран обратилось к властями России с просьбой об оказании помощи в развитии национальной ядерной программы.

Руководство Иран обратилось к властями России с просьбой об оказании помощи в развитии национальной ядерной программы.

Как передает Report, об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей разведки США.

Тегеран просит от Москвы помощи в получении дополнительных ядерных материалов и в производстве ядерного топлива, говорится в сообщении.

Отмечается, что такая помощь могла бы сократить срок получения Ираном ядерного оружия.

Сведений о реакции властей РФ на это обращение нет.

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что считает нежелательным обладание Ираном ядерным оружием.

Но в последние месяцы власти РФ активизировали военно-техническое сотрудничество с Ираном. Иранские беспилотники используются российскими военными в ходе боевых действий против Украины. Ожидаются поставки в Россию иранских ракет. На этом фоне Москва может пересмотреть свое отношение к ядерным амбициям Тегерана.