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Иран обратился к России с просьбой о помощи в развитии ядерной программы

Иран обратился к России с просьбой о помощи в развитии ядерной программы Руководство Иран обратилось к властями России с просьбой об оказании помощи в развитии национальной ядерной программы.
В регионе
4 ноября 2022 г. 17:14
Иран обратился к России с просьбой о помощи в развитии ядерной программы

Руководство Иран обратилось к властями России с просьбой об оказании помощи в развитии национальной ядерной программы.

Как передает Report, об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей разведки США.

Тегеран просит от Москвы помощи в получении дополнительных ядерных материалов и в производстве ядерного топлива, говорится в сообщении.

Отмечается, что такая помощь могла бы сократить срок получения Ираном ядерного оружия.

Сведений о реакции властей РФ на это обращение нет.

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что считает нежелательным обладание Ираном ядерным оружием.

Но в последние месяцы власти РФ активизировали военно-техническое сотрудничество с Ираном. Иранские беспилотники используются российскими военными в ходе боевых действий против Украины. Ожидаются поставки в Россию иранских ракет. На этом фоне Москва может пересмотреть свое отношение к ядерным амбициям Тегерана.

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Версия на английском языке Iran seeking Russia’s help to bolster its nuclear weapons program
Версия на азербайджанском языке İran nüvə proqramını inkişaf etdirmək üçün Rusiyaya müraciət edib

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