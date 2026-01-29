Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Иран назвал опрометчивым решение ЕС объявить КСИР террористической организацией

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 20:07
    Иран назвал опрометчивым решение ЕС объявить КСИР террористической организацией

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал стратегической ошибкой решение Европейского союза о включении Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

    Как передает Report, об этом Арагчи написал в соцсети Х.

    "В настоящий момент несколько стран пытаются предотвратить вспышку полномасштабной войны в нашем регионе. Ни одна из них не является европейской. Европа же, напротив, занята тем, что разжигает конфликт. После того как она действовала по принципу "snapback" по указанию США, сейчас она делает еще одну серьезную стратегическую ошибку, объявляя наши Национальные Вооруженные силы террористической организацией",- написал он.

    По словам Арагчи, поскольку континент, "несомненно, сильно пострадает от полномасштабной войны в нашем регионе", включая косвенные последствия резкого роста цен на энергоносители, нынешняя позиция ЕС наносит серьезный ущерб его собственным интересам.

    "Европейцы заслуживают лучшего, чем то, что могут предложить их правительства", - резюмировал он.

    Иран Аббас Арагчи Европейский союз террористическая организация КСИР
    Əraqçi: Hazırda bir neçə ölkə regionda tammiqyaslı müharibənin qarşısını almağa çalışır
    Ты - Король

    Последние новости

    21:10

    Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

    Другие страны
    21:04

    Сенат Франции отклонил проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    20:54

    СМИ: США направили дополнительный военный корабль на Ближний Восток

    Другие страны
    20:39

    Трамп анонсировал скорые взаимные визиты между представителями США и Мексики

    Другие страны
    20:35

    Каллас: ЕС продолжит оказание давления на РФ, чтобы подтолкнуть ее к миру - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:22
    Фото

    В рамках подготовки к WUF13 состоялась информсессия для представителей госструктур

    Внутренняя политика
    20:07

    Иран назвал опрометчивым решение ЕС объявить КСИР террористической организацией

    В регионе
    19:59

    Ушаков: США пропустят предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби

    Другие страны
    19:52

    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за заявлений Мерца о КСИР

    Другие страны
    Лента новостей