Иран назвал опрометчивым решение ЕС объявить КСИР террористической организацией

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал стратегической ошибкой решение Европейского союза о включении Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

Как передает Report, об этом Арагчи написал в соцсети Х.

"В настоящий момент несколько стран пытаются предотвратить вспышку полномасштабной войны в нашем регионе. Ни одна из них не является европейской. Европа же, напротив, занята тем, что разжигает конфликт. После того как она действовала по принципу "snapback" по указанию США, сейчас она делает еще одну серьезную стратегическую ошибку, объявляя наши Национальные Вооруженные силы террористической организацией",- написал он.

По словам Арагчи, поскольку континент, "несомненно, сильно пострадает от полномасштабной войны в нашем регионе", включая косвенные последствия резкого роста цен на энергоносители, нынешняя позиция ЕС наносит серьезный ущерб его собственным интересам.

"Европейцы заслуживают лучшего, чем то, что могут предложить их правительства", - резюмировал он.